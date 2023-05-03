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«Ак Барс» сделал квалификационные предложения Воронкову и ещё трём хоккеистам

«Ак Барс» сделал квалификационные предложения игрокам, чьи контракты завершились 30 апреля, сообщает официальный сайт клуба. Их получили вратари Амир Мифтахов и Артур Ахтямов, нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков.

«Ак Барс» сделал предложения Воронкову и ещё трём хоккеистам
© Чемпионат.com

Амир Мифтахов в минувшем сезоне провёл 34 игры в регулярном чемпионате, одержал 18 побед при 91,7% отражённых бросков и четырёх «сухих» матчах. В плей-офф вратарь выходил на лёд в двух встречах, отразив 100% бросков.

Артур Ахтямов в сезоне-2022/2023 выступал за альметьевский «Нефтяник». В регулярке он провёл 39 матчей, одержал 20 побед при 94,3% отражённых бросков и шести «сухих» матчах. В Кубке Петрова вратарь отыграл 6 встреч, одержал две победы при 95,2% отражённых бросков.

Дмитрий Воронков в минувшем сезоне отыграл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 31 (18+13) очко с показателем полезности «+13». В Кубке Гагарина форвард стал третьим бомбардиром команды, набрав 12 (8+4) очков в 24-х играх.

Кирилл Панюков провёл 44 игры в регулярке, в которых набрал 11 (6+5) очков с показателем полезности «+12». В плей-офф на счету игрока 24 матча и 4 (3+1) набранных очка.

Ранее агент Воронкова, Александр Черных прокомментировал информацию об интересе клубов НХЛ к хоккеисту.

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