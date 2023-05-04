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Сестра шведского хоккеиста из ЦСКА одной фразой вызвала ярость в Сети

Сестра хоккеиста Адама Рейдеборна из Швеции, который стал победителем в чемпионате КХЛ в составе московской команды ЦСКА, вызвала бурю эмоций в соцсетях, поддержав брата, который решил остаться в России, сообщает MTV.

Сестра шведского хоккеиста из ЦСКА одной фразой вызвала ярость в Сети
© ТАСС

Спортсмен, выступающий за ЦСКА второй сезон, заявил, что может продолжить играть за российский клуб, если ему предложат.

«Если ЦСКА хочет, чтобы я остался здесь, я готов к переговорам», — сказал хоккеист.

«Не имеет значения, что думают все остальные. Ты наш чемпион», — заявила сестра Рейдеборна.

Па ее словам, вся семья очень гордится им и собирается праздновать его золотую медаль. Женщина посоветовала брату говорить то, что он хочет.

Комментаторы в Twitter стали обвинять Рейдеборна в том, что он игнорирует военные действия на Украине из-за решения остаться в России. По их словам, сестре должно быть стыдно.

Пользователи соцсети также заметили, что хотя ряд европейских спортсменов покинули РФ после начала спецоперации, есть и те, которые остались и зарабатывают намного больше.

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