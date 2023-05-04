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Дубль Барбашёва помог «Вегасу» повести в серии с «Эдмонтоном»

«Вегас» и «Эдмонтон» провели первый матч полуфинала Западной конференции НХЛ. «Голден Найтс» одержали победу со счётом 6:4.

Дубль Барбашёва помог «Вегасу» повести в серии с «Эдмонтоном»
© The Hockey Writers

В составе победителей дубль оформил Иван Барбашёв. Также на счету российского нападающего показатель полезности «+2», 2 броска в створ, 4 силовых приёма и 1 блок-шот за 14:14 на льду. Павел Дорофеев и Иван Морозов остались в запасе.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оформил покер. Примечательно, что накануне также четыре гола забил форвард «Далласа» Джо Павелски.

«Вегас» повел в серии до четырёх побед. Ранее команда Барбашёва выиграла регулярку в Западной конференции НХЛ.

Победитель противостояния в финале Западной конференции встретится с «Далласом» или «Сиэтлом», который выиграл первый матч серии.

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