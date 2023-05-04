В ЦСКА планируют начать возвращать российских хоккеистов из-за океана

"Есть планы вернуть игроков из Северной Америки. Мы давно стоим на этой позиции, хотим возвращать наших ребят. Ждем ответов от игроков из фарм-клубов команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это Дмитрий Саморуков , Руслан Исхаков", - приводит слова руководителя ТАСС.

Оба хоккеиста выступают в АХЛ за фарм-клубы НХЛ. Саморуков провел 71 матч в составе "Спрингфилда" - "дочки" "Сент-Луис Блюз", в которых набрал 20 (4+16) очков, а Исхаков 69 раз выходил на лед за фарм "Нью-Йорк Айлендерс" - "Бриджпорт" и смог набрать 54 (17+31) очка.