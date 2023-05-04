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В ЦСКА планируют начать возвращать российских хоккеистов из-за океана

Клуб ведет переговоры с двумя игроками в Северной Америки.

В ЦСКА планируют начать возвращать российских хоккеистов из-за океана
© РИА Новости

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о планах клуба вернуть из Северной Америки двоих российских хоккеистов.

"Есть планы вернуть игроков из Северной Америки. Мы давно стоим на этой позиции, хотим возвращать наших ребят. Ждем ответов от игроков из фарм-клубов команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это Дмитрий Саморуков, Руслан Исхаков", - приводит слова руководителя ТАСС.

Оба хоккеиста выступают в АХЛ за фарм-клубы НХЛ. Саморуков провел 71 матч в составе "Спрингфилда" - "дочки" "Сент-Луис Блюз", в которых набрал 20 (4+16) очков, а Исхаков 69 раз выходил на лед за фарм "Нью-Йорк Айлендерс" - "Бриджпорт" и смог набрать 54 (17+31) очка.

Кроме того, Есмантович заявил, что голкипер "Аризоны Койотис" Иван Просветов в ЦСКА не приедет, поскольку принял решение остаться в НХЛ.

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