$78.61-0.6987.00-0.58

Умер обладатель Кубка Стэнли 1990 года Петр Клима

Обладатель Кубка Стэнли 1990 года в составе "Эдмонтона", бывший чешский хоккеист Петр Клима умер в возрасте 58 лет. Об этом в четверг сообщила пресс-служба канадского клуба.

Умер обладатель Кубка Стэнли 1990 года Петр Клима
© РИА Новости

"Мы глубоко опечалены известием о кончине Петра Климы и выражаем наши соболезнования его семье и всем близким", - говорится в заявлении пресс-службы "Эдмонтона".

Клима выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на протяжении 13 сезонов, играя за "Детройт", "Эдмонтон", "Тампу", "Лос-Анджелес" и "Питтсбург". В регулярных чемпионатах он провел 786 матчей, в которых набрал 573 (313 заброшенных шайб + 260 результативных передач) очка. В плей-офф форвард в 95 играх набрал 52 (28+24) очка.

В победном розыгрыше Кубка Стэнли чешский хоккеист в 21 игре забросил 5 шайб. Он отметился победным голом в третьем овертайме первого матча финальной серии с "Бостоном" (3:2). "Эдмонтон" выиграл серию со счетом 4-1.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий