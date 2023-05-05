Бывшую звезду хоккея раскритиковали в сети за шутку о рэперше Lizzo

Бывшую звезду Национальной хоккейной лиги (НХЛ), хоккеиста Пи-Кей Суббана раскритиковали в сети за шутку о тучной американской рэперше Lizzo (Лиззо). Об этом сообщает Page Six.

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Отмечается, что Суббан высказался об исполнительнице в прямом эфире на канале ESPN во время обсуждения поражения хоккейного клуба «Торонто Мейпл Лифс». Он иронично отметил, что команда могла бы улучшить свою игру за счет обильной еды.

«Может быть, им нужно упаковать обед размером с Лиззо. Я считаю, они были не готовы», — заявил спортсмен.

В Twitter его комментарий сочли неуместным и оскорбительным.

«Суббан действительно просто сказал: "Обед размером с Лиззо"? Это неприемлемо. Это фэтфобия (дискриминация людей с лишним весом — прим. «Ленты.ру»)», — написала пользовательница @OstrowskiMaya. «Суббан страдает фэтфобией. Худший участник дискуссии, которого я когда-либо видел», — указал юзер @nathmackinnons. «"Обед размером с Лиззо"... Грубый комментарий», — в свою очередь посетовала девушка с никнеймом @AlleyDalley.