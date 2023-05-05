Гераськин перейдет в «Авангард» из «Северстали» за 80 млн рублей

В этом сезоне у него 53 очка.

© championat.com

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин станет игроком «Авангарда». Омичи заплатят за форварда 80 млн рублей, сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее 24-летний игрок принял квалификационное предложение «Металлурга», но череповецкий клуб повторил его и обменял в другой клуб.

В регулярном чемпионате Гераськин провёл 73 матча, забросил 14 шайб и 34 раза ассистировал партнёрам. В плей-офф за «Северсталь» он выходил на лёд в семи играх с ЦСКА и отдал пять результативных передач.

Гераськин является воспитанником клинской школы хоккея. В МХЛ он защищал цвета «Алмаза». Также в активе нападающего участие в одном матче звёзд КХЛ.