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Роман Ротенберг высказался после разгромной победы сборной «Россия 25» над Казахстаном

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг подвёл итоги победного матча с командой Казахстана (3:0) на турнире «Qazaqstan Hockey Open».

Роман Ротенберг высказался после разгромной победы сборной «Россия 25» над Казахстаном
© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Понимали, что будет тяжёлая игра, для сборной Казахстана это домашний турнир, и они очень серьёзно готовятся к чемпионату миру, выходят на пик. По движению здорово они играли, и у нас был тяжёлый первый период. В перерыве состоялся серьёзный разговор в раздевалке. Очень благодарен команде за то, как она отреагировала на этот разговор. Добавили в движении, желании, забили хорошие рабочие голы.

Лёд был не самого лучшего качества, но он был одинаков для обеих команд. Поэтому нужно было упростить игру в атаке, больше бросать, брать на себя ответственность. Ребята молодцы, огромная благодарность команде, которая вырвала важную победу. Завтра будем играть за победу в турнире со сборной Беларуси, которая сегодня не играла, поэтому для нас это будет хорошая проверка и хороший экзамен. Готовимся к следующей игре, для нас самая важная это следующая игра», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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