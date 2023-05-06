$76.82-1.7984.91-2.09

Свитера Овечкина возглавили список продаж в регулярном чемпионате НХЛ

Свитера с фамилией нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по данным сети интернет-магазинов Fanatics стали самыми продаваемыми по итогам регулярного сезона НХЛ-2022/2023, сообщает ESPN. Это происходит уже второй год подряд.

Свитера Овечкина возглавили список продаж в регулярном чемпионате НХЛ
© Чемпионат.com

Второе место по продажам у свитеров Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), третье — у Дэвида Пастрняка («Бостон Брюинз»), четвёртое — у Джека Хьюза («Нью-Джерси Дэвилз»), пятое — у Остона Мэттьюса («Торонто Мэйпл Лифс»).

Среди команд наилучшие показатели по продажам джерси в регулярке у «Бостон Брюинз», второе место у «Нью-Йорк Рейнджерс», третье — у «Питтсбург Пингвинз», четвёртое — у «Вашингтон Кэпиталз», пятое — у «Колорадо Эвеланш».

Также опубликованы данные по продажам свитеров в первом раунде плей-офф. Среди игроков наибольшим спросом пользовались джерси Мэттьюса, а среди команд — «Бостона».

Александр Овечкин в сезоне-2022/2023 вышел на второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, обогнав Горди Хоу. На данный момент у россиянина 822 гола. У возглавляющего список Уэйна Гретцки на счету 894 шайбы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий