Свитера Овечкина возглавили список продаж в регулярном чемпионате НХЛ

Свитера с фамилией нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по данным сети интернет-магазинов Fanatics стали самыми продаваемыми по итогам регулярного сезона НХЛ-2022/2023, сообщает ESPN. Это происходит уже второй год подряд.

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Второе место по продажам у свитеров Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), третье — у Дэвида Пастрняка («Бостон Брюинз»), четвёртое — у Джека Хьюза («Нью-Джерси Дэвилз»), пятое — у Остона Мэттьюса («Торонто Мэйпл Лифс»).

Среди команд наилучшие показатели по продажам джерси в регулярке у «Бостон Брюинз», второе место у «Нью-Йорк Рейнджерс», третье — у «Питтсбург Пингвинз», четвёртое — у «Вашингтон Кэпиталз», пятое — у «Колорадо Эвеланш».

Также опубликованы данные по продажам свитеров в первом раунде плей-офф. Среди игроков наибольшим спросом пользовались джерси Мэттьюса, а среди команд — «Бостона».