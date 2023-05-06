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Беларусь крупно обыграла сборную «Россия 25» в матче с 11 шайбами

Сегодня, 6 мая, на стадионе «Барыс-Арена» в Астане прошёл второй матч для сборной «Россия 25» в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open. Команда Романа Ротенберга встречалась со сборной Беларуси. Финальная сирена ознаменовала крупную победу сборной Беларуси со счётом 7:4.

Первую шайбу в матче забили белорусы: с передачи Данилы Паливко отличился Никита Пышкайло на первых минутах игры. «Россия 25» сравняла счёт в первом тайме: с паса Андрея Педана точным броском отметился Валентин Зыков.

Во втором периоде сборная Беларуси вновь вышла вперёд: вторая результативная передача Паливко привела к голу Тимофея Ковгорени. Спустя несколько минут Андрей Чивилёв с паса Святослава Гребенщикова вновь сравнял счёт, но вторая двадцатиминутка завершилась с преимуществом Беларуси: пас Романа Горбунова нашёл Сергея Сапего.

Третий период начался с шайбы Марата Хайруллина (передачу сделал Василий Глотов), который сравнял счёт, но затем Тимофей Ковгореня оформил дубль, вновь выведя сборную Беларуси вперёд. Егор Игнатенко через несколько минут удвоил преимущество команды, затем Хайруллин, оформивший дубль, отыграл одну шайбу, но Степан Звягин вновь восстановил преимущество в две шайбы. Итоговый счёт в матче установил Ковгореня, оформивший хет-трик. 7:4 — победа сборной Беларуси.

9 мая команды встретятся вновь, но уже на арене в Красноярске.

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