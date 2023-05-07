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Гол Барбашёва не позволил «Вегасу» избежать разгрома в матче с «Эдмонтоном»

The Hockey Writers Гол Барбашёва не позволил «Вегасу» избежать разгрома в матче с «Эдмонтоном»

Гол Барбашёва не позволил «Вегасу» избежать разгрома в матче с «Эдмонтоном»
© The Hockey Writers

Четвёртая шайба в плей-офф.

«Вегас» и «Эдмонтон» провели второй матч полуфинала Западной конференции НХЛ. Канадская команда одержала разгромную победу со счётом 5:1.

В составе победителей по дублю оформили Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, также отличился Эван Бушар. На счету российского нападающего Клима Костина показатель полезности «-1», 5 минут штрафа за драку, 4 силовых приёма и 2 блок-шота за 8:56 на льду. Эвандер Кейн закончил встречу с 24 штрафными минутами.

Единственный гол «Вегаса» забил Иван Барбашёв, отличившийся четвёртый раз в плей-офф. Также на его счету 2 броска и 4 силовых приёма за 17:01.

Счёт в серии до четырёх побед стал равным – команды выиграли по матчу. Следующие две встречи состоятся на льду «Эдмонтона».

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