Российский хоккеист подрался с канадцем в матче плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Клим Костин подрался с канадским защитником «Вегас Голден Найтс» Заком Уайтклаудом во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Стычка произошла на последней минуте встречи. Арбитры разняли дерущихся и выписали обоим по пять штрафных минут.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 7 мая, и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Эдмонтона». В составе проигравших заброшенной шайбой отметился россиянин Иван Барбашев. Счет в серии равный — 1:1.