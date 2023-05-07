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Российский хоккеист подрался с канадцем в матче плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Клим Костин подрался с канадским защитником «Вегас Голден Найтс» Заком Уайтклаудом во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский хоккеист подрался с канадцем в матче плей-офф НХЛ
© РИА Новости

Стычка произошла на последней минуте встречи. Арбитры разняли дерущихся и выписали обоим по пять штрафных минут.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 7 мая, и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Эдмонтона». В составе проигравших заброшенной шайбой отметился россиянин Иван Барбашев. Счет в серии равный — 1:1.

24-летний Костин выступает за «Эдмонтон» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в плей-офф НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.

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