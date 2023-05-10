Стало известно, сколько получит защитник ХК "Адмирал" Лисовец

Зарплата Евгения Лисовца составит 30 млн рублей в год по новому контракту с «Адмиралом».

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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Защитник продлил контракт с «Адмиралом» на год.

В минувшем сезоне Лисовец провел 51 игру в регулярном чемпионате и набрал 11 (3+8) баллов при показателе полезности «-9».