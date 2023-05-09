Хоккейная команда "Россия 25" обыграла сборную Белоруссии в Красноярске

Команда "Россия 25" победила сборную Белоруссии по хоккею со счетом 5:1 в товарищеском матче. Встреча прошла во вторник в Красноярске в присутствии 6 981 зрителя.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Василий Глотов (9-я, 17-я минуты), Валентин Зыков (20), Илья Карпухин (34), Михаил Воробьев (46). У проигравших отличился Сергей Сапего (17). На 49-й минуте нападающий белорусской сборной Арсений Ковгореня был удален до конца матча за колющий удар, который он нанес игроку российской команды, находясь на скамейке запасных.

Перед матчем врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и президент местного хоккейного клуба "Сокол" Александр Семин поздравили присутствующих на трибунах с Днем Победы.

Российская команда состоит из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет. Ее главным тренером является наставник петербургского СКА Роман Ротенберг. Сборная Белоруссии провела четвертый матч под руководством Дмитрия Квартальнова, который 11 апреля возглавил национальную команду и минское "Динамо".

12 и 13 мая россияне и белорусы сыграют в Туле, 15 и 16 мая - в Минске. Ранее команда России обыграла сборную Белоруссии в двух товарищеских матчах в Челябинске (4:0 и 6:2), уступила белорусам на товарищеском турнире в Астане (4:7), а также обыграла на этом турнире сборную Казахстана (3:0).