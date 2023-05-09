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Роман Ротенберг высказался о возможном вступлении красноярского «Сокола» в КХЛ

Главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Роман Ротенберг высказался о возможном вступлении в лигу красноярского «Сокола».

Ротенберг высказался о возможном вступлении красноярского «Сокола» в КХЛ
© Чемпионат.com

«Возможное вступление «Сокола» в КХЛ? Здесь губернатор примет правильное решение. Конечно, чем больше команд, тем лучше для всех. Красноярск – это хоккейный город со своей школой. Александр Сёмин, Арсений Грицюк да и другие ребята. Тут время покажет, но здесь вопрос всегда в финансировании. Если найдётся финансирование, то все мы, конечно, двумя руками за, чтобы здесь была команда КХЛ. Для всех будет только лучше, потому что конкуренция – это двигатель прогресса. Чем больше игр, тем лучше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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