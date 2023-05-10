«Это неприемлемо». Капитан «Девилз» о разгромном поражении от «Каролины»

«Это неприемлемо. Поначалу у нас складывалась игра, мы забили гол, но вскоре на нашей скамейке стало тихо, и расплата за это не заставила себя долго ждать. Надо извлечь из этого урок и не допускать такого в дальнейшем.



Теперь мы должны показать нашу лучшую игру в следующем матче. Мы должны держаться вместе, и у нас больше нет времени жалеть себя и допускать ошибки», — цитирует Хишира пресс-служба НХЛ.