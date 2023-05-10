ХК "Салават Юлаев" продлил контракт с нападающим

Нападающий уфимского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Салавата Юлаева" Родион Амиров подписал новое арендное соглашение с командой. Об этом в среду сообщает пресс-служба "Салавата Юлаева".

© ХК "Салават Юлаев"

Контракт игрока с уфимским клубом рассчитан на один сезон.

"Рад, что Родион Амиров остается в команде, - сказал главный тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов. - Я и весь тренерский штаб рассчитываем на него и надеемся на скорейшее возвращение на лед. Родион постоянно на связи, весь сезон он поддерживал команду. Это талантливый и сильный парень, который, безусловно, нас усилит".

23 февраля 2022 года пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с "Торонто" контракт новичка на три года. В апреле 2022 года Амиров прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с "Салаватом Юлаевым".