Стало известно, сколько хоккеисты ЦСКА получат за победу в Кубке Гагарина

Хоккеисты ЦСКА в среднем получат 45 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина
ЦСКА выплатит каждому хоккеисту в среднем 45 миллионов рублей бонусов за победу в Кубке Гагарина, сообщил «Матч ТВ».
Клуб не платит бонусы по ходу сезона. Они предусмотрены только за победу в Кубке Гагарина. Размер бонусов будет варьироваться в зависимости от вклада хоккеиста в завоевание титула.
По данным «Спорт-Экспресс», ЦСКА в прошлом сезоне больше всех тратил на зарплаты в КХЛ – 964 миллиона России.
ЦСКА в третий раз в истории и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. По ходу плей-офф «армейцы» прошли «Северсталь» (4 – 3), «Локомотив» (4 – 3), СКА (4 – 2) и «Ак Барс» (4 – 3). MVP плей-офф был признан Михаил Григоренко, забивший 12 голов и сделавший 13 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером Кубка Гагарина.