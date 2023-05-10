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Хоккеисты ЦСКА в среднем получат 45 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина

ЦСКА выплатит каждому хоккеисту в среднем 45 миллионов рублей бонусов за победу в Кубке Гагарина, сообщил «Матч ТВ».

Стало известно, сколько хоккеисты ЦСКА получат за победу в Кубке Гагарина
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Клуб не платит бонусы по ходу сезона. Они предусмотрены только за победу в Кубке Гагарина. Размер бонусов будет варьироваться в зависимости от вклада хоккеиста в завоевание титула.

По данным «Спорт-Экспресс», ЦСКА в прошлом сезоне больше всех тратил на зарплаты в КХЛ – 964 миллиона России.

ЦСКА в третий раз в истории и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. По ходу плей-офф «армейцы» прошли «Северсталь» (4 – 3), «Локомотив» (4 – 3), СКА (4 – 2) и «Ак Барс» (4 – 3). MVP плей-офф был признан Михаил Григоренко, забивший 12 голов и сделавший 13 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером Кубка Гагарина.

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