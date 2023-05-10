Стало известно, сколько хоккеисты ЦСКА получат за победу в Кубке Гагарина

ЦСКА выплатит каждому хоккеисту в среднем 45 миллионов рублей бонусов за победу в Кубке Гагарина, сообщил «Матч ТВ».

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Клуб не платит бонусы по ходу сезона. Они предусмотрены только за победу в Кубке Гагарина. Размер бонусов будет варьироваться в зависимости от вклада хоккеиста в завоевание титула.

По данным «Спорт-Экспресс», ЦСКА в прошлом сезоне больше всех тратил на зарплаты в КХЛ – 964 миллиона России.