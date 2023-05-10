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Хоккеисты «Салавата Юлаева» почти три месяца не получают зарплату

В уфимском клубе вновь задержки по выплате заработной платы.

Хоккеисты «Салавата Юлаева» почти три месяца не получают зарплату
© Betassist

Появилась информация об очередной задержке с выплатой заработной платы хоккеистам «Салавата Юлаева».

По информации «Матч ТВ», в башкирском клубе с февраля не выплачивают зарплату, из-за чего в ближайшее время задолженность достигнет трёх месяцев. Сообщается, что хоккеистам подобные проблемы в руководстве «Салавата» объясняют тем фактом, что задерживается поступление финансового транша из Москвы.

Ранее пресс-служба «Салавата Юлаева» заявляла, что задержка зарплаты является в их клубе сезонным явлением и происходит далеко не первый раз. Утверждается, что игроки заранее знали о таком нюансе и были готовы к этому.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2022/2023 «Салават Юлаев» занял второе место в таблице Восточной конференции. Однако в розыгрыше Кубка Гагарина уфимцы выступили неудачно, проиграв в первом раунде плей-офф «Адмиралу» со счётом 2-4 в серии.

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