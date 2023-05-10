ХК «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Романцевым

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Данилом Романцевым , сообщает пресс-служба екатеринбургкского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один год – до 30 апреля 2024 г.

Последние два сезона 29-летний нападающий провёл в Екатеринбурге. В минувшем сезоне Романцев принял участие в 73 матчах, включая плей-офф, в которых набрал 16 очков — забросил 10 шайб и сделал шесть результативных передач, при показателе полезности «+3». Также в его активе 50,9% выигранных вбрасываний, 44 блокшота и столько же силовых приёмов.