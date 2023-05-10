$76.82-1.7984.91-2.09

Хоккеист команды "Россия 25" Хуснутдинов перенесет операцию

Нападающий СКА и команды "Россия 25" Марат Хуснутдинов перенесет операцию. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Нападающий ХК "Россия 25" перенесет операцию
© РИА Новости

"Уровень противостояния матчей в туре сборной настолько высокий, что нападающий команды "Россия 25" и СКА Марат Хуснутдинов получил травму - перелом. Ему предстоит операция. Игрок успеет восстановиться к началу следующего хоккейного сезона", - говорится в сообщении.

Хуснутдинов провел три матча за команду "Россия 25" - против белорусов в Челябинске (4:0, 6:2), а также против сборной Казахстана в Астане (3:0). В этих матчах форвард был капитаном команды. Оставшиеся игры, с белорусами в Астане и Красноярске, Хуснутдинов, по словам главного тренера команды Романа Ротенберга, пропустил из-за повреждения плеча.

В составе СКА Хуснутдинов в 63 матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги набрал 41 очко по системе "гол+пас" (11+30), а в 16 матчах плей-офф - 7 (1+6) очков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий