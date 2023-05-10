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Бродхерст согласовал контракт с «Амуром» на год и 70 млн рублей (Metaratings)

Американский форвард Алекс Бродхерст согласовал однолетний контракт с «Амуром».

Американский нападающий согласовал контракт с ХК «Амур» на 70 млн рублей
© РИА Новости

Как сообщает Metaratings, хабаровчане сделали игроку предложение с окладом 70 млн рублей.

В минувшем сезоне Бродхерст провел 67 игр в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 30 (14+16) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 8 (3+5) очков в 14 матчах.

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