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Кожевников о ЧМ-2023: «Первенство Восточной Европы. Не понимаю игроков, которые будут без России считать себя чемпионами мира»

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая.

Александр Кожевников заявил, что не будет смотреть ЧМ по хоккею
© РИА Новости

«Я не буду смотреть этот чемпионат мира без участия сборной России. Мне он неинтересен.

Я не понимаю игроков, которые будут без России считать себя чемпионами мира. Это будет первенство Восточной Европы. Пускай проводят его.

Если бы все было нормально, сборная России при текущем раскладе точно была бы наверху. Впрочем, что тут можно предполагать. Нам не с чем было сравнивать в этом сезоне», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Напомним, сборная России была отстранена от участия в ЧМ по хоккею 2023 года.

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