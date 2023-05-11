Александр Кожевников заявил, что не будет смотреть ЧМ по хоккею

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии с 12 по 28 мая.

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«Я не буду смотреть этот чемпионат мира без участия сборной России. Мне он неинтересен.

Я не понимаю игроков, которые будут без России считать себя чемпионами мира. Это будет первенство Восточной Европы. Пускай проводят его.

Если бы все было нормально, сборная России при текущем раскладе точно была бы наверху. Впрочем, что тут можно предполагать. Нам не с чем было сравнивать в этом сезоне», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.