Стало известно, сколько очков в рейтинг получит сборная России после чемпионата мира

Сборные России и Белоруссии после завершения чемпионата мира по хоккею в финском Тампере и Риге получат столько же очков в рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF), сколько и год назад. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

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"Россия и Белоруссия получат такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования", - сказал Тардиф.

Чемпионат мира пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Из-за событий на Украине россияне и белорусы в феврале 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета были отстранены IIHF от международных соревнований. Год назад после завершения чемпионата мира в Тампере Россия получила 1 120 очков за турнир, что позволило ей закрепиться на третьем месте в рейтинге IIHF, белорусы заработали 860 очков.

За победу на чемпионате мира и олимпийском турнире команды могут заработать в рейтинге 1 200 очков, за второе место - 1 160 очков, за третье - 1 120. В рейтинге учитываются баллы, заработанные по итогам выступления на последних четырех чемпионатах мира и Олимпийских играх. Результаты на последнем чемпионате мира учитываются на 100%, предпоследнем - на 75%, на турнире два года назад - на 50%, три года назад - на 25%.