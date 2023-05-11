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Макдэвид стал первым со времён Малкина игроком с 100 ассистами за сезон, включая плей-офф

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в четвёртом матче серии с «Вегасом» (4:1). Всего на счету канадца в текущем сезоне стало 170 (69+101) очков в 92 матчах с учётом регулярного чемпионата и плей-офф.

Хоккеист Макдэвид догнал Малкина по очкам
© Чемпионат.com

Таким образом, Макдэвид стал первым игроком НХЛ с сезона-2008/2009, кто отдавал минимум 100 результативных передач за сезон, включая матчи плей-офф. В последний раз такой результат показывал российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, отдавший ровно 100 передач за сезон с учётом плей-офф.

Макдэвид завершил регулярный чемпионат с 153 (64+89) очками в 82 матчах и добавил к ним 17 (5+12) очков в 10 встречах плей-офф.

«Эдмонтон» сравнял счёт в серии 2-2. Следующий матч состоится на площадке «Вегаса» 13 мая.

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