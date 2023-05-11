Бывший тренер сборной России назвал самого ценного тренера КХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал список финалистов в борьбе за награду лучшему тренеру сезона-2022/2023. На приз претендуют Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), Игорь Ларионов («Торпедо») и Сергей Фёдоров (ЦСКА).

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«В этом году самый ценный тренер — Фёдоров. Ну как можно пройти столько упорных серий и не потерять хватку и силы? Великолепный специалист. Достоин звания лучшего тренера этого сезона.

Ларионов, Билялетдинов и Фёдоров отработали на славу. Каждый сделал свой подвиг в своих командах. Это одни из лучших специалистов в мире.

Смогли бы они проявить себя в НХЛ? Каждый из них спокойно смог бы быть главным тренером в НХЛ и привести свои команды к кубку. Но в Америке ревностно относятся к посту главного тренера, боятся брать наших. Хотя у них далеко не такие гениальные тренеры», — сказал Крикунов в интервью Sport24.