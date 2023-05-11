Нападающий ЦСКА отыграл 27 матчей на уколах

«Слепышев все 27 матчей плей-офф играл на уколах. Он 2 мая был прооперирован в Германии, не буду вдаваться в медицинские подробности, сейчас идёт восстановление», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.