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«Нет, не было и не будет». Фёдоров — о планах возглавить клуб НХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал информацию в СМИ о том, что он может продолжить карьеру в НХЛ. Североамериканская пресса одним из возможных вариантов продолжения карьеры специалиста называла «Детройт Ред Уингз».

Главный тренер ЦСКА прокомментировал слух о своем уходе в НХЛ
© Чемпионат.com

«Возможно, что я буду работать в НХЛ в ближайшем будущем? Нет, это невозможно. Даже близко такой ситуации не было, никто из клубов НХЛ мне не звонил. Тема высосана из пальца. У меня ещё год контракта с ЦСКА. Но даже после этого у меня никаких планов покорять Северную Америку. Нет, не было и не будет», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Фёдоров является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта». На посту главного тренера ЦСКА специалист выиграл подряд два Кубка Гагарина.

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