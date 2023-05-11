Главный тренер ЦСКА прокомментировал слух о своем уходе в НХЛ

«Возможно, что я буду работать в НХЛ в ближайшем будущем? Нет, это невозможно. Даже близко такой ситуации не было, никто из клубов НХЛ мне не звонил. Тема высосана из пальца. У меня ещё год контракта с ЦСКА. Но даже после этого у меня никаких планов покорять Северную Америку. Нет, не было и не будет», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.