Бывший тренер сборной России: прощальный матч Овечкин проведёт в майке московского «Динамо»

«Думаю, прощальный матч Овечкин наверняка проведёт в майке московского «Динамо», но я не хочу предугадывать. Это всё-таки дело Александра, как он будет заканчивать. Все болельщики «Динамо» хотели бы видеть его в составе, например, в последнем сезоне. Но, думаю, скорее, это будет один матч. Хотел бы я посмотреть на Овечкина в КХЛ на протяжении всего сезона? Не буду это комментировать. Это маловероятно», — цитирует Плющева Legalbet.