Тренер ЦСКА сравнил победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина

Тренер московского ЦСКА Сергей Федоров сравнил победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина. Его слова передает Sport24.

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Федоров рассказал, что чувства от этих достижений несравнимы. «Там я был игроком, сейчас — тренером. После финального свистка ты отключаешься от Вселенной. Нет одинакового чувства», — поделился он.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Федоров трижды становился обладателем Кубка Стэнли, будучи игроком «Детройт Ред Уингс». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дважды завоевывал Кубок Гагарина в качестве тренера ЦСКА.