Глава IIHF рассказал о начислении очков сборной России после чемпионата мира

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, сколько очков сборной России начислят в рейтинге после чемпионата мира 2023 года. Его слова приводит ТАСС .

«Россия и Белоруссия получат такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования», — заявил глава IIHF. Год назад после завершения чемпионата мира в Тампере россияне получили 1120 очков.

По итогам 2022 года рейтинг возглавляет сборная Финляндии, набравшая 4130 очков. На втором месте располагается Канада, имея в активе 3990 очков. Россия находится на третьем месте с 3935 очками.

Чемпионат мира пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии пропустят турнир из-за отстранения IIHF. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Команды не примут участия во всех турнирах под эгидой IIHF до конца сезона-2023/2024.