$75.88-0.8182.89-1.26

Глава IIHF рассказал о начислении очков сборной России после чемпионата мира

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, сколько очков сборной России начислят в рейтинге после чемпионата мира 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

Глава IIHF рассказал о начислении очков сборной России после чемпионата мира
© lenta.ru

«Россия и Белоруссия получат такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования», — заявил глава IIHF. Год назад после завершения чемпионата мира в Тампере россияне получили 1120 очков.

По итогам 2022 года рейтинг возглавляет сборная Финляндии, набравшая 4130 очков. На втором месте располагается Канада, имея в активе 3990 очков. Россия находится на третьем месте с 3935 очками.

Чемпионат мира пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Сборные России и Белоруссии пропустят турнир из-за отстранения IIHF. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Команды не примут участия во всех турнирах под эгидой IIHF до конца сезона-2023/2024.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий