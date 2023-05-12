Вратарь клуба НХЛ "Айлендерс" Сорокин номинирован на "Везину Трофи"
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила тройку претендентов на "Везину Трофи", приз лучшему голкиперу регулярного сезона.
В топ-3 претендента вошли вратарь "Бостон Брюинз" Линус Улльмарк, голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк и российский представитель "Нью-Йорк" Айлендерс" Илья Сорокин. Сорокин выступает за "Айлендерс" с сезона-2020/2021. В прошедшем регулярном сезоне он провел 62 встречи. Его коэффициент надежности составил 2.34, процент отраженных бросков - 0.924.
Среди российских вратарей обладателями "Везина Трофи" становились Сергей Бобровский (дважды), Андрей Василевский и Игорь Шестеркин. Ранее Игорь Шестеркин был назван лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги по версии издания The Athletic.