Вратарь клуба НХЛ "Айлендерс" Сорокин номинирован на "Везину Трофи"

В топ-3 претендента вошли вратарь "Бостон Брюинз" Линус Улльмарк, голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк и российский представитель "Нью-Йорк" Айлендерс" Илья Сорокин. Сорокин выступает за "Айлендерс" с сезона-2020/2021. В прошедшем регулярном сезоне он провел 62 встречи. Его коэффициент надежности составил 2.34, процент отраженных бросков - 0.924.