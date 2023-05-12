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Вратарь клуба НХЛ "Айлендерс" Сорокин номинирован на "Везину Трофи"

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила тройку претендентов на "Везину Трофи", приз лучшему голкиперу регулярного сезона.

Вратарь клуба НХЛ "Айлендерс" Сорокин номинирован на "Везину Трофи"
© Twitter «Нью-Йорк Айлендерс»

В топ-3 претендента вошли вратарь "Бостон Брюинз" Линус Улльмарк, голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк и российский представитель "Нью-Йорк" Айлендерс" Илья Сорокин. Сорокин выступает за "Айлендерс" с сезона-2020/2021. В прошедшем регулярном сезоне он провел 62 встречи. Его коэффициент надежности составил 2.34, процент отраженных бросков - 0.924.

Среди российских вратарей обладателями "Везина Трофи" становились Сергей Бобровский (дважды), Андрей Василевский и Игорь Шестеркин. Ранее Игорь Шестеркин был назван лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги по версии издания The Athletic.

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