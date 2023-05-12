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Рейнольдс не будет покупать «Оттаву»

Канадский актёр Райан Рейнольдс выбыл из числа претендентов на покупку «Оттавы»», сообщает ESPN. Он действовал в партнёрстве со строительной компанией Remington Group.

Актер Рейнольдс выбыл из числа претендентов на покупку «Оттавы»
© Betassist.ru

Пару недель назад группа Рейнольдса была готова сделать предложение на $900 млн с одной оговоркой – эксклюзивным месячным окном для завершения заявки. В таком случае все другие заявки были бы отложены. Условия не были удовлетворены, актёр отказался от сделки.

Один из источников предположил, что новости об уходе Рейнольдса могут привести к снижению цены, которая не превысит $1 млрд. В 2021 году «Питтсбург» продали за $900 млн.

Существует также вероятность, что Рейнольдс объединит усилия с другой компанией. В Neko Sparks сообщили, что они будут рады поработать с Райаном.

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