Актер Рейнольдс выбыл из числа претендентов на покупку «Оттавы»

Канадский актёр Райан Рейнольдс выбыл из числа претендентов на покупку «Оттавы»», сообщает ESPN. Он действовал в партнёрстве со строительной компанией Remington Group.

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Пару недель назад группа Рейнольдса была готова сделать предложение на $900 млн с одной оговоркой – эксклюзивным месячным окном для завершения заявки. В таком случае все другие заявки были бы отложены. Условия не были удовлетворены, актёр отказался от сделки.

Один из источников предположил, что новости об уходе Рейнольдса могут привести к снижению цены, которая не превысит $1 млрд. В 2021 году «Питтсбург» продали за $900 млн.