Российский букмекер все еще спонсирует ЧМ по хоккею, на котором нет россиян

Компания "Инфронт", которая является маркетинговым партнером Международной федерации хоккея (IIHF), подтвердила, что российская букмекерская контора "Лига ставок" продолжает оставаться спонсором чемпионата мира. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в компании.

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"Мы подтверждаем, что "Лига ставок" является рекламным партнером чемпионата мира 2023 года на основании многолетнего соглашения", - сообщил собеседник агентства.

Чемпионат мира стартует 12 мая в финском Тампере и Риге. "Лига ставок" и "Инфронт" в декабре 2020 года подписали соглашение, по условиям которого российская компания получила статус официального партнера турнира на ближайшие пять лет.

В прошлом году на бортах арен при проведении турнира реклама "Лиги ставок" отсутствовала, при этом в телевизионной трансляции игр турнира на "Матч ТВ" логотип компании на них был наложен. "В этом году соглашение вновь реализуется с помощью рекламного решения digital overlay, ориентированного на российский рынок", - подчеркнули в "Инфронте".