Стал известен состав Канады на матч ЧМ-2023 с Латвией

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Латвии состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встретятся соперники по группе B — сборные Латвии и Канады. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало игры — в 20:20 мск.