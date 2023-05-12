Сборная США обыграла команду Финляндии на старте чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборной США в стартовом матче чемпионата мира обыграли команду Финляндии - 4:1.

В пятницу в Финляндии и Латвии стартовал чемпионат мира по хоккею. Из-за отстранения от международных турниров сборной России далеко не все отечественные любители этого вида спорта будут пристально следить за турниром. Тем более что звезд мирового хоккея на нынешнем чемпионате можно пересчитать по пальцам одной руки. Большинство сильнейших игроков НХЛ этот турнир проигнорировали.

На первом этапе команды разделены на две группы А и В. В первой оказались финны, а также команды Швеции, США, Германии, Австрии, Франции, Дании и Венгрии. В группе В - Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Казахстан, Норвегия, Латвия и Словения. По итогам предварительного раунда по 4 команды выходят в плей-офф.

В первый день в Тапмере хозяева турнира хоккеисты "Суоми" принимали американцев. В стартовом периоде финны повели в счете после гола Теему Хартикайнена. Во втором игровом отрезке Каттер Готье сделал счет равным. А в третьем периоде американцы наказали соперников. Алекс Так вывел команду вперед, О'Коннор увеличил отрыв до двух шайб, а незадолго до сирены Так установил окончательный результат - 4:1.