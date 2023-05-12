Бардаков пропустит ближайший матч сборной «Россия 25» из-за травмы

Квартальнов сказал, что там даже не было удаления? Я посмотрел этот эпизод, там было удаление 100-процентное. Фальковский давно не играл. Он, видимо, выбыл из тонуса, ему было тяжело войти в игру. Когда Бардаков уже отвернулся, Фальковский ударил его шлагбаумом в шею. Возможно, Захар получил сотрясение. Это хоккей, мужская работа, трус не играет в хоккей. Следующая игра будет ещё сложнее, больше эмоций, потому что Дмитрий Вячеславович очень хочет победить, а мы должны сделать всё, чтобы самим победить.