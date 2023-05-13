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НХЛ назвала претендентов на приз самому ценному игроку сезона

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщает, что канадец Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), американец Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз») и чех Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») претендуют на приз «Харт Мемориал Трофи».

НХЛ назвала претендентов на приз самому ценному игроку сезона
© NHL

Эта награда вручается хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своего клуба в регулярном чемпионате НХЛ. Победителя определяют голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть команды НХЛ.

В текущем сезоне Макдэвид стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром лиги, набрав 153 очка (64 гола и 89 передач) в 82 матчах.

Ткачук в 79 матчах набрал 109 очков (40+69). Пастрняк записал на свой счет 113 баллов (61+52).

Индивидуальные призы будут вручены 26 июня в Нэшвилле.

Ранее сообщалось, что Коннор Макдэвид побил рекорд российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в XXI веке по голам за сезон в регулярке и плей-офф НХЛ.

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