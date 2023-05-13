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«Победа в хоккейной столице — особенное событие». Бобровский о выходе в финал конференции

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился эмоциями от выхода в финал Восточной конференции НХЛ. В пятом матче серии с «Торонто» (3:2 ОТ) россиянин отразил 50 бросков.

«Победа в хоккейной столице — особенное событие». Бобровский о выходе в финал конференции
© Чемпионат.com

«Играть в хоккейной столице — это всегда особенное событие, а победа здесь кажется ещё более особенной. Это, безусловно, важный момент, но сейчас мы не думаем о чём-то серьёзном. Мы просто остаёмся в моменте и действительно сосредоточены на нём. Не задумываемся о том, что произошло», — цитирует Бобровского пресс-служба флоридского клуба.

Бобровский установил рекорд «Флориды» по количеству сейвов в матчах, в которых существовала потенциальная вероятность выиграть серию. Предыдущий рекорд принадлежал Скоту Клемменсену, который в 2012 году совершил в таком матче 39 спасений.

В следующем раунде «Флорида» встретится с «Каролиной».

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