«Победа в хоккейной столице — особенное событие». Бобровский о выходе в финал конференции

«Играть в хоккейной столице — это всегда особенное событие, а победа здесь кажется ещё более особенной. Это, безусловно, важный момент, но сейчас мы не думаем о чём-то серьёзном. Мы просто остаёмся в моменте и действительно сосредоточены на нём. Не задумываемся о том, что произошло», — цитирует Бобровского пресс-служба флоридского клуба.