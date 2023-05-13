"Вегас" обыграл "Эдмонтон" в матче плей-офф НХЛ. Барбашев отдал голевую передачу

"Вегас" дома со счетом 4:3 обыграл "Эдмонтон" в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу в Лас-Вегасе.
В составе победителей шайбы забросили Джек Айкел (4-я минута), Марк Стоун (35), Райлли Смит (35), Николас Хейг (36). У "Эдмонтона" отличились Коннор Макдэвид (4, 43) и Зак Хайман (10).
Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев отметился голевой передачей, которая стала для него третьей в текущем плей-офф, также на его счету четыре шайбы в 10 играх. Российский нападающий "Эдмонтона" Клим Костин не отметился голевыми действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Вегаса", шестой матч пройдет 14 мая в Эдмонтоне. По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, "Эдмонтон" занял второе место. В первом раунде "Вегас" победил "Виннипег" (4-1), "Эдмонтон" - "Лос-Анджелес" (4-2).