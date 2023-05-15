"Вегас" вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

"Вегас" на выезде со счетом 5:2 победил "Эдмонтон" в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в понедельник.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Райлли Смит (1-я минута), Джонатан Маршессо (25, 28, 39) и Уильям Карлссон (60, в пустые ворота). У проигравших голы забили Коннор Макдэвид (1) и Уоррен Фогель (3). Маршессо стал первым игроком в истории "Вегаса", который сумел оформить хет-трик в матче плей-офф.

Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев сделал две результативные передачи. Его соотечественник Клим Костин из "Эдмонтона" не отметился голевыми действиями.

"Вегас" обыграл "Эдмонтон" в серии до четырех побед со счетом 4-2. По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, "Эдмонтон" занял второе место. В первом раунде "Вегас" победил "Виннипег" (4-1), "Эдмонтон" - "Лос-Анджелес" (4-2).