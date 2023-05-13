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Макдэвид – 1-й игрок в XXI веке с 70+ голами в сезоне НХЛ с учетом плей-офф. Он побил рекорд Овечкина

Коннор Макдэвид – 1-й игрок в XXI веке с 70+ голами в сезоне НХЛ с учетом плей-офф.

Макдэвид побил один из рекордов Овечкина
© globallookpress.com

Капитан «Эдмонтона» побил рекорд Александра Овечкина для текущего столетия по голам за сезон с учетом плей-офф.

Канадец сделал дубль в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:4, 2-3).

В его активе стало 7 шайб в 11 играх в текущем плей-офф. Ранее Макдэвид стал лучшим снайпером регулярного чемпионата с 64 шайбами в 82 играх.

Таким образом, в сумме у него 71 гол – новый рекорд лиги в XXI веке. У Александра Овечкина из «Вашингтона» в сезоне-2007/08 было 69 (65 шайб в 82 играх регулярного чемпионата плюс 4 в 7 играх плей-офф).

Давид Пастрняк («Бостон») завершил текущий сезон с 66 шайбами (61 в 82 играх регулярки и еще 5 в 7 играх плей-офф). В активе Леона Драйзайтля («Эдмонтон») сейчас 65 шайб (52 в 80 играх регулярки и еще 13 в 11 играх плей-офф).

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Рекорд лиги всех времен принадлежит Уэйну Гретцки. В сезоне-1983/84 он забросил 100 шайб (87 голов в 74 играх регулярки и еще 13 в 19 играх плей-офф).

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