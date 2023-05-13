Бобровский установил уникальное достижение в истории «Флориды»

Это случилось в 5-м матче серии с "Торонто".

В 5-м матче серии плей-офф НХЛ против «Торонто» вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оформил 52 сэйва.

Таким образом, российский хоккеист стал вторым голкипером в истории «пантер», которому удалось отразить более 50 бросков в Кубке Стэнли.

Напомним, рекордсменом по этому показателю является американец Джон Ванбисбрук, который в 1996 году сделал 55 сэйвов в матче против «Колорадо».