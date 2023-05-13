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Сергей Бобровский установил уникальное достижение в истории «Флориды»

Это случилось в 5-м матче серии с "Торонто".

Бобровский установил уникальное достижение в истории «Флориды»
© globallookpress.com

В 5-м матче серии плей-офф НХЛ против «Торонто» вратарь «Флориды» Сергей Бобровский оформил 52 сэйва.

Таким образом, российский хоккеист стал вторым голкипером в истории «пантер», которому удалось отразить более 50 бросков в Кубке Стэнли.

Напомним, рекордсменом по этому показателю является американец Джон Ванбисбрук, который в 1996 году сделал 55 сэйвов в матче против «Колорадо».

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Добавим, что матч «Флориды» и «Торонто» завершился в пользу «пантер» (3:2). Таким образом, команда Бобровского выиграла серию (4-1) и сыграет в финале Восточной конференции с «Каролиной Харрикейнз».

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