Хоккейная команда "Россия 25" во второй раз обыграла сборную Белоруссии в Туле

Команда "Россия 25" в овертайме со счетом 2:1 победила сборную Белоруссии по хоккею в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу в Туле.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Максим Федотов (44-я минута) и Василий Глотов (62). У проигравших отличился Сергей Кузнецов (16).

Российская команда состоит из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет. Ее главным тренером является наставник петербургского СКА Роман Ротенберг. Сборная Белоруссии провела седьмой матч под руководством Дмитрия Квартальнова, который 11 апреля возглавил национальную команду и минское "Динамо".

15 и 16 мая команды встретятся в Минске. Ранее команда России обыграла сборную Белоруссии в четырех товарищеских матчах: в Челябинске (4:0 и 6:2), Красноярске (5:1) и Туле (4:1), уступила белорусам на товарищеском турнире в Астане (4:7), а также обыграла на этом турнире сборную Казахстана (3:0).