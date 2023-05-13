Хоккейная команда "Россия 25" во второй раз обыграла сборную Белоруссии в Туле
Команда "Россия 25" в овертайме со счетом 2:1 победила сборную Белоруссии по хоккею в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу в Туле.
В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Максим Федотов (44-я минута) и Василий Глотов (62). У проигравших отличился Сергей Кузнецов (16).
Российская команда состоит из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет. Ее главным тренером является наставник петербургского СКА Роман Ротенберг. Сборная Белоруссии провела седьмой матч под руководством Дмитрия Квартальнова, который 11 апреля возглавил национальную команду и минское "Динамо".
15 и 16 мая команды встретятся в Минске. Ранее команда России обыграла сборную Белоруссии в четырех товарищеских матчах: в Челябинске (4:0 и 6:2), Красноярске (5:1) и Туле (4:1), уступила белорусам на товарищеском турнире в Астане (4:7), а также обыграла на этом турнире сборную Казахстана (3:0).
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 22 марта 2023 года совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров до окончания сезона-2023/24. Сборные России и Белоруссии по решению IIHF пропустили чемпионат мира 2022 года и не участвуют в мировом первенстве 2023 года, который стартовал 12 мая в финском Тампере и Риге.