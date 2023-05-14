Россиянин назвал русофобию причиной провала латвийской хоккейной сборной

«Мне очень нравится, как проходит тур сборной «Россия 25». Напряжённые и качественные игры, причём совсем не показательные и не выставочные, а очень конкурентные. Следствие этого — травмы. Конечно, всегда хочется их избежать, особенно на выходе из сезона, но они показывают накал борьбы. У всех были опасения, что из-за железного занавеса наш хоккей может потерять в развитии. С этой точки зрения нынешний тур — крутое событие. Видим конкурентный, международный хоккей. Никакой потери времени!



Как мне матчи ЧМ? Не знаю, может, первенство в Латвии и Финляндии ещё наберёт ход, но пока по качеству и интенсивности хоккея наш тур мировому чемпионату ничуть не уступает. Во всяком случае, пока Россия и Беларусь давали зрелище и бились в Туле, Латвия в Риге занималась женским теннисом и получила «баранку» 0:6 с Канадой. У «кленовых листьев» в этом году очень средняя команда, но на её фоне Латвия при своих трибунах вообще потерялась. Как и во вчерашней встрече со словаками. Как объяснить провал Латвии? Две версии. Первая — Латвия потеряла свой стиль, когда отказалась от КХЛ. Вторая — весь её запал ушёл в политические дрязги, в русофобию, именно хоккейного праздника не чувствуется. Выбирайте любую из версий, а, может, работают обе.



Кстати, и другие хозяева чемпионата — финны — неприятно удивили. С трудом победили немцев, вчистую уступили американцам, у которых много студентов. Уровень студенческого хоккея в США высокий, но всё равно на чемпионате мира его недостаточно. Тем не менее США смотрелись на голову выше хозяев. Неужели и на финнов повлиял их уход из КХЛ?» — цитирует Зюзина Russia-Hockey.ru.