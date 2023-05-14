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Быков: без России ЧМ потерял в зрелищности, посмотрю только финальные матчи

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил уровень проходящего в данный момент чемпионата мира в Финляндии и Латвии.

Быков: без России ЧМ потерял в зрелищности, посмотрю только финальные матчи
© Чемпионат.com

«Конечно, без участия команды России этот чемпионат потерял в зрелищности. России всегда приносит яркие эмоции для всех болельщиков хоккея.

Если получится посмотреть, то хотел бы только финальные матчи, чтобы быть в курсе событий и эволюции хоккея.

Ничего хорошего в отсутствии международных матчей нет. Для наших ребят нужны матчи с сильными соперниками, чтобы сопоставлять свой уровень. Поэтому федерация должна искать возможность организовывать международные встречи — спарринги и поиски новых методик для прогресса российских игроков», — сказал Быков в интервью Sport24.

В феврале 2023 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024. В феврале 2022 года национальные команды были отстранены по политическим причинам от всех международных турниров под эгидой ИИХФ.

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