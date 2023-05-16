$79.10+1.9086.09+1.84

Бобровский: стараюсь не мыслить масштабно, нужно оставаться в моменте

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признался, что старается концентрироваться лишь на вещах, которые происходят с ним прямо сейчас, а не заглядывать в далёкое будущее.

Бобровский: "Стараюсь не мыслить масштабно, нужно оставаться в моменте"
© Чемпионат.com

«Сейчас я действительно стараюсь не мыслить масштабно. Необходимо оставаться в моменте, концентрироваться и сосредотачиваться на нём. Не нужно думать о том, что произойдёт или произошло», — приводит слова Бобровского The Hockey News.

34-летний Бобровский вместе с «Пантерз» сыграет в финале Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Первый матч в их противостоянии состоится 19 мая.

В плей-офф нынешнего сезона Бобровский провёл 10 матчей, в которых отразил 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,82.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий