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Две передачи Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Эдмонтон" и выйти в финал Западной конференции

В ночь на 15 мая по московскому времени состоялся шестой матч полуфинала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счетом 5:2.

Две передачи Барбашева помогли «Вегасу» выйти в финал Западной конференции
© Газета.ru

В составе победителей три шайбы забросил Джонатан Маршессо. Еще по по голу на свой счет записали Райлли Смит и Вильям Карлссон. Российский форвард Иван Барбашев отметился двумя результативными передачами.

У «Эдмонтона» голы на счету Коннора Макдэвида и Уоррена Фегеле. Россиянин Клим Костин результативными действиями не отметился.

«Вегас» выиграл серию со счетом 4-2. В финале Западной конференции «Голден Найтс» сыграют с победителем пары «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен» (3-3).

Ранее вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин ответил, почему не приехал в Россию после окончания предыдущего сезона НХЛ.

Шестеркин перешел в «Рейнджерс» в сезоне-2018/2019. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и московский «Спартак».

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