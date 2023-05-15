Две передачи Барбашева помогли «Вегасу» выйти в финал Западной конференции

В ночь на 15 мая по московскому времени состоялся шестой матч полуфинала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счетом 5:2.

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В составе победителей три шайбы забросил Джонатан Маршессо. Еще по по голу на свой счет записали Райлли Смит и Вильям Карлссон. Российский форвард Иван Барбашев отметился двумя результативными передачами.

У «Эдмонтона» голы на счету Коннора Макдэвида и Уоррена Фегеле. Россиянин Клим Костин результативными действиями не отметился.

«Вегас» выиграл серию со счетом 4-2. В финале Западной конференции «Голден Найтс» сыграют с победителем пары «Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен» (3-3).

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