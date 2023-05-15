Канадские клубы НХЛ не могут выиграть Кубок Стэнли на протяжении 30 лет

«Эдмонтон Ойлерз» проиграл «Вегас Голден Найтс» и последней из канадских команд покинул розыгрыш Кубка Стэнли. Напомним, ранее из плей-офф НХЛ вылетел «Торонто Мэйпл Лифс», уступив «Флориде Пантерз», «Виннипег Джетс» в первом раунде проиграл «Вегасу».

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Таким образом, клубы из Канады не могут выиграть Кубок Стэнли на протяжении 30 лет. Последней канадской командой, ставшей обладателем трофея, был «Монреаль Канадиенс» в 1993 году. В финальной серии «Канадиенс» были сильнее «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4-1.