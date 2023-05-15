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ФХР рассмотрит возможность проведения матча национальной команды в Самарской области

Самарская область достойна того, чтобы увидеть вживую матчи хоккейной национальной команды, Федерация хоккея России (ФХР) рассмотрит возможность проведения в регионе одной из таких встреч. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

ФХР рассмотрит возможность проведения матча национальной команды в Самарской области
© РИА Новости

Третьяк вместе с губернатором области Дмитрием Азаровым открыли в Самаре соревнования на Кубок Третьяка для команд 2012 года рождения и во время рабочей встречи обсудили вопросы развития хоккея в регионе, взаимодействие области с федерацией во всех аспектах этого процесса. Глава ФХР вручил Азарову почетный знак "За верность хоккею".

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"Я искренне благодарен Дмитрию Азарову за то, что он уделяет много внимания развитию хоккея в Самарской области. Благодаря усилиям губернатора регион добивается успехов на очень важных направлениях, например, развитие инфраструктуры, - сказал Третьяк. - Сейчас мы открывали Кубок Третьяка в новом шикарном дворце. На его месте совсем недавно была старенькая арена, на лед которой я выходил еще во времена своей игровой карьеры. Дмитрий Игоревич несколько лет назад пообещал, что будет новый стадион, и сдержал слово. При поддержке ФХР область привлекла к проекту еще и федеральное финансирование".

Сборная "Россия 25" (средний возраст команды 25 лет) в начале мая провела матчи против сборной Белоруссии в Челябинске, Красноярске и Туле.

"В Самарской области очень качественная вертикаль подготовки хоккеистов, обширная система детско-юношеских соревнований. Например, Кубок Третьяка проходит в регионе уже более 15 лет. Во время нашей встречи Дмитрий Игоревич признался, что на самарской земле с восторгом следят за матчами команды "Россия 25". Губернатор попросил, чтобы в будущем сезоне один из таких международных матчей прошел в Самарской области. Я пообещал Дмитрию Азарову, что ФХР обязательно рассмотрит такую возможность. Регион достоин того, чтобы увидеть матчи российской сборной вживую", - подчеркнул Третьяк.

"Федерация хоккея России всегда выступала за то, чтобы хоккейные регионы нашей страны были как можно шире представлены на высшем уровне клубных соревнований. Представители ФХР голосовали за возвращение "Лады" в Континентальную хоккейную лигу на совете директоров. Губернатор поблагодарил за всестороннюю поддержку. Взаимодействие в этих вопросах очень важно, глава региона заверил, что процесс подготовки хоккеистов будет идти еще активнее. В том числе с использованием тех передовых методик тренерской и учебной работы, которые разработаны в ФХР", - добавил он.

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